Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 2 декабря во всем мире подтвердились 63 млн 938 037 тыс. случаев заражения коронавирусом. 1 млн 481 750 тыс. случаев оказались смертельными.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

В частности, больше всего случаев болезни зафиксировано в США - 13 млн 725 917 тыс. На втором месте Индия – 9 млн 499 413 тыс., На третьем – Бразилия – 6 млн 386 787 тыс.; четвертое место – у России (2 млн 327 105 тыс.), пятое - во Франции (2 млн 275 429 тыс.). В то же время 41 млн 091 281 тыс. пациентов по всему миру смогли излечиться от коронавируса.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

В среду, 2 декабря, коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 13141 человек. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1447 человек; летальных случаев – 169; выздоровели – 13882 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 758264 человека; выздоровели – 369054 человека; летальных случаев – 12717.

Коронавирус в Киеве

В Киеве за сутки обнаружили 1735 новых больных коронавирусом. 16 случаев – летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1339 киевлян. Выздоровели за сутки больше всего больных за время пандемии - 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23763 жителя Киева.

Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 74012.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Ирина Погорелая