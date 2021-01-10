Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания-читайте ниже.

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Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 10 января во всем мире подтвердились 89 млн 654 тыс. случаев заражения коронавирусом. 1,9 млн случаев оказались смертельными.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

Лидеры по количеству заражений:

США-22,1 млн человек;

Индия - 10,4 млн человек;

Бразилия-8 млн человек;

Россия-3,3 млн человек;

Великобритания-3 млн человек.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

Сегодня, 10 января, коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 5011 человек. Среди них 113 детей и 164 медработника. Также за сутки госпитализированы 2100 человек; летальных исходов – 99; выздоровевших – 5292 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 1 115 026 человек; выздоровели – 791 598 человек; летальных случаев – 19 767.

Коронавирус в Киеве: статистика

В Киеве за сутки обнаружили 404 больных коронавирусом. 10 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2077 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 117 217.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Ирина Погорелая