Лидерами по количеству случаев заражения остаются США.

В мире 89 млн 654 тыс. человек заразились коронавирусом COVID-19.

Читайте такжеБогатые страны скупают большинство вакцин от COVID-19-ВОЗОб этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Кроме этого, количество летальных исходов достигло 1 млн 926 тыс. Между тем, выздороветь удалось 49 млн 742 тыс. человек.

Лидерами по количеству случаев заражения остаются США (22,1 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (8 млн), Россия (3,3 млн) и Великобритания (3 млн). Всего случаи заражения зарегистрированы в 191 стране.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в США (372 тыс.), Бразилии (202 тыс.), Индии (150 тыс.), Мексике (133 тыс.) и Британии (81 тыс).

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Автор: Ирина Погорелая