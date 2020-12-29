На этой неделе исполняется год, как ВОЗ узнала о случаях пневмонии, вызванных неизвестной причиной.

Мир преодолел еще не все проблемы, связанные с пандемией COVID-19.

Читайте такжеАмериканские врачи назвали ранние симптомы коронавирусаОб этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Среди будущих вызовов - новые штаммы коронавируса.

«На этой неделе исполняется год, как ВОЗ узнала о случаях пневмонии, вызванных неизвестной причиной. О них сообщалось в бюллетене органов здравоохранения Уханя», - отметил глава ВОЗ на пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter, передает kommersant.

«В следующем году будут трудности и новые вызовы, например новые варианты COVID-19»,— сказал Гебрейесус.

Коронавирус в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 81,26 млн заразившихся коронавирусом, умерли за время пандемии 1,77 млн человек, выздоровели 45,97 млн.

На первом месте по числу заболевших — США (19,3 млн человек), за ними идут Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн).

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Автор: УНИАН