В мире коронавирус подтвержден почти у 81,3 млн человек / фото REUTERS
По состоянию на утро 29 декабря в мире коронавирус подтвержден почти у 81,3 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
1 млн 774 тыс. заболевших умерли, более 46 млн выздоровели.
Данные gisanddata.maps.arcgis.com
Странами с самым большим распространением болезни являются:
- США (19,3 млн заболевших, почти 335 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют);
- Индия (10,2 млн заболевших, 147,9 тыс. умерших, 9,8 млн выздоровевших);
- Бразилия (7,5 млн заболевших, 192 тыс. умерших, 6,7 млн выздоровевших);
- Россия (3 млн заболевших, 54,6 тыс. умерших, 2,4 млн выздоровевших);
- Франция (2,6 млн заболевших, 63,2 тыс. умерших, 197 тыс. выздоровевших).
Украина в списке занимает 16-е место. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 6 тысяч 988 украинцев. За все время пандемии в Украине заболели 1 037 362 человека, умерло - 18 081, выздоровели - 681 835.
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