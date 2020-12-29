Выздоровело в мире почти 46 млн инфицированных COVID-19.

По состоянию на утро 29 декабря в мире коронавирус подтвержден почти у 81,3 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

1 млн 774 тыс. заболевших умерли, более 46 млн выздоровели.

Странами с самым большим распространением болезни являются:

США (19,3 млн заболевших, почти 335 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют); Индия (10,2 млн заболевших, 147,9 тыс. умерших, 9,8 млн выздоровевших); Бразилия (7,5 млн заболевших, 192 тыс. умерших, 6,7 млн выздоровевших); Россия (3 млн заболевших, 54,6 тыс. умерших, 2,4 млн выздоровевших); Франция (2,6 млн заболевших, 63,2 тыс. умерших, 197 тыс. выздоровевших).

Украина в списке занимает 16-е место. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 6 тысяч 988 украинцев. За все время пандемии в Украине заболели 1 037 362 человека, умерло - 18 081, выздоровели - 681 835.

Коронавирус в мире: что нужно знать

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Автор: Виктория Гордиенко