Третью неделю подряд во всем мире регистрируется более 4 млн новых заразившихся за семь дней.

В мире 87 млн 186 тыс. человек заразились коронавирусом COVID-19.

Читайте такжеВ Италии 90-летняя женщина умерла после вакцинации от коронавируса, ее смерть расследуютОб этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. В частности, за сутки выявлено более 735 тыс. новых заразившихся. Число летальных исходов достигло 1 млн 883 тыс.

Лидерами по числу случаев заражения остаются США (21,3 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (7,9 млн), Россия (3,2 млн) и Великобритания (2,8 млн). Всего случаи заражения зарегистированы в 191 стране.

Наибольшее число смертей зафиксировано в США (361 тыс.), Бразилии (198 тыс.), Индии (150 тыс.), Мексике (129 тыс.) и Британии (77 тыс.).

Коронавирус в мире: детали

Третью неделю подряд во всем мире регистрируется более 4 млн новых заразившихся за семь дней, передает kommersant. Число новых летальных исходов за последнюю неделю выросло на 3% и составило 76 тыс. Массовая вакцинация от коронавируса началась в мире в конце декабря 2020 года.

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Автор: УНИАН