В Минздраве ожидают, что новый штамм станет доминирующим в стране до середины февраля.

Дания вводит новые карантинные меры для сдерживания быстрого распространения нового штамма коронавируса.

Читайте такжеВ Германии собираются продлить локдаунОб этом объявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Минздраве ожидают, что новый штамм станет доминирующим в стране до середины февраля.

"Мутация уже настолько распространена, что ее невозможно остановить. Но мы можем растянуть время, чтобы вакцинировать больше людей", - заявила Фредериксен.

Новые ограничения включают сокращение лимита общественных собраний с 10 до 5 человек. Также вводится правило двухметровой дистанции в общественных местах.

Отмечается, что по состоянию на вторник было вакцинировано 51 500 человек или 0,9% населения.

Мутация коронавируса: что известно

В декабре в Британии выявили новый штамм коронавируса.

Несколько позже стало известно, что в Соединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид SARS-CoV-2.

Из-за этого многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Британские ученые прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее.

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Автор: УНИАН