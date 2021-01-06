Вакцину признали безопасной и эффективной.

Европейское агентство лекарственных средств дало положительный вывод по вакцине от коронавируса производства американской компании Moderna.

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Как сообщается в Twitter Европейской комиссии, вакцину признали безопасной и эффективной.

Следующим шагом к использованию препарата Moderna в вакцинации станет разрешение на его продажу в странах ЕС.

Американская Администрация продовольствия и лекарств ранее признала вакцину от Moderna безопасной и оценила ее эффективность в 94,5%. На сегодня она уже используется в Соединенных Штатах.

Вакцинация от коронавируса

В конце декабря в ЕС, Израиле, Великобритании, США и некоторых прочих странах началась вакцинация от коронавируса.

В основном для вакцинации в Европе и США на сегодня используется препарат производства Pfizer / Biontech.

Украина заключила контракт на поставку ,913 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской Sinovac Biotech.

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Автор: Дмитрий Захаров