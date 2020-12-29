У зараженных наблюдаются потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея.

Клиника Майо в США рассказала, что желудочно-кишечные симптомы могут появляться у больных коронавирусом раньше респираторных.

Читайте такжеСтало известно, чем опасен новый штамм коронавируса в БританииУ зараженных наблюдаются потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея. Также ранним симптомом называют потерю обоняния и вкуса.

Врачи напоминают и о других симптомах коронавируса. У пациентов наблюдаются зуд кожи на руках и ногах, спутанность сознания и проблемы с глазами. Зуд чаще встречается у молодых, которые легко переносят заражение, а болезненное состояние глаз — у тех, кто тяжело переносит COVID-19, передает kommersant.

Клиника Майо — крупный медицинский и исследовательский центр. Находится в Рочестере (Миннесота), Джексонвилле (Флорида) и Фениксе (Аризона). Основана в 1864 году. В ней работает около 70 тыс. человек. В рейтинге 2020–2021 годов US News & World Report клиника в Рочестере занимает первое место.

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Автор: УНИАН