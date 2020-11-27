Всего с начала пандемии умерли 15 тысяч человек.

Германия зарегистрировала более 1 миллиона случаев коронавируса с начала пандемии в марте 2020 года.

Об этом сообщает DW.

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В четверг органы здравоохранения Германии зарегистрировали 22 268 новых случаев заражения и 389 смертей. Всего с начала пандемии умерли 15 160 человек.

Накануне правительство Германии и руководители федеральных земель приняли решение продлить и усилить коронавирусные ограничения до 20 декабря для сдерживания пандемии. Но ограничения на контакты должны быть приостановлены с 23 декабря по 1 января, чтобы люди могли праздновать в период Рождества.

В этот период будет разрешено собираться группами до 10 человек, с детьми в возрасте 14 лет и младше без ограничений.

Решения по рождественскому периоду будут подписаны позже в декабре, поскольку правительство имеет право ввести меры по борьбе с коронавирусом только через четыре недели.

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Автор: УНИАН