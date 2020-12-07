От осложнений опасного недуга умерли 1 млн 536 тыс. 072 человека.

С начала пандемии в мире COVID-19 заболели 67 млн 073 тыс. 749 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса (США).

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От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 536 тыс. 072 лица, выздоровели - 43 млн 103 тыс. 827.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 14,8 млн больных, Индия (9,7 млн), Бразилия (6,6 млн), Россия (2,4 млн) и Франция (2,3 млн).

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Автор: Светлана Закелова