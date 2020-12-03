По разным данным, за минувшие сутки в Штатах подтвердили от 195 тысяч до более 199 тысяч новых заражений коронавирусом.

В США за сутки зарегистрировали новый рекорд госпитализаций и умерших от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает New York Times.

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Впервые за время эпидемии в США число госпитализированных с коронавирусом превысило 100 тысяч человек. Это уже вдвое больше, по сравнению с цифрами в начале ноября. По разным данным, за минувшие сутки в Штатах подтвердили от 195 тысяч до более 199 тысяч новых заражений коронавирусом.

"То, что мы сейчас видим рост числа госпитализаций, означает, что за несколько недель возрастет и количество смертей", - комментирует врач Джереми Фауст из больницы Бостона.

Умерли за сутки 2760 больных - уже больше, чем самый высокий показатель за все время эпидемии, зарегистрированный 15 апреля, когда умерли 2752 пациентов с коронавирусом.

Общее число смертей от коронавируса в США с начала эпидемии превысило 270 тысяч человек.

По сравнению с весной общая смертность среди пациентов с коронавирусом снизилась. Данные Центров контроля и предупреждения заболеваний свидетельствуют, что если в апреле летально заканчивались 6,7% случаев заражения, в сентябре - уже 1,9%.

Это объясняют как тем, что врачи лучше научились "вести" больных COVID-19, так и меньшую долю пожилых людей среди больных. Кроме того, сейчас тесты сдают больше людей с легкими симптомами, которые сначала могли вообще не попадать в статистику заражений.

Коронавирус в США: что известно

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Автор: УНИАН