Приказ всем сидеть дома и без особой нужды не выходить, как оказалось, не такой уж и полезный.

Правительства пытаются взять под контроль пандемию COVID-19 С помощью методов нефармакологического вмешательства. Однако, разные методы имеют не одинаковую эффективность в сдерживании распространения коронавируса.

Анализ пандемических данных из 41 страны выявил три наиболее действенных способа сократить заражение, - пишет Nature. Ими оказалось закрытие школ и университетов, ограничение собраний до 10 человек, а также закрытие бизнесов, которые требуют личного контакта между людьми. Но польза от строгого приказа всем сидеть дома, как оказалось, довольно невелика.

Читайте такжеНациональный карантин: Польша с конца декабря вводит жесткие ограниченияИздание пишет, что для определения наиболее эффективных мер карантина Ян Браунер из Оксфордского университета вместе с коллегами провел анализ данных о заражениях SARS-CoV-2 в 41 стране за период с 22 января по 30 мая. Май был выбран потому, что именно в этом месяце правительства начали ослаблять ограничения. Также ученые проверили, каждая ли из стран ввела 7 наиболее распространенных мер для сдерживания инфекции.

Таким образом, исследователи обнаружили, что закрытие учебных заведений имело наибольший эффект в обуздании коронавируса. Большинство стран быстро это сделали. Поэтому ученые не смогли выяснить, какой именно тип ограничения учебного процесса дает наилучший эффект. В странах, которые закрыли школы, ограничили бизнес и запретили собрания более 10 человек, приказ сидеть дома и выходить только по крайней необходимости почти не повлиял на распространение коронавируса.

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Перевод: Лесь Дымань