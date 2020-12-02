Китайские ученые пришли к выводу, что в общественном транспорте люди реже подхватывали коронавирус, чем дома.

Масштабное исследование распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Китае выявило, что чаще всего люди подхватывают опасную инфекцию от родственников, с которыми живут в одном доме.

Читайте такжеВОЗ рекомендовала носит маски в помещениях при невозможности дистанцированияКак пишет Nature, исследование было проведено в провинции Хунань. Его авторами выступили ученые Каюн Сан из Национального института здоровья в штате Мэриленд и Хунцзе Ю из Фуданьского университета в Шанхае. Они проанализировали данные 1178 жителей провинции Хунань, заразившихся коронавирусом, а также 15 тысяч тех, с кем инфицированные люди контактировали.

Таким образом, исследователи обнаружили, что контакты между людьми, живущими вместе, представляют собой самый высокий риск передачи коронавируса. На втором месте - контакты между членами семьи в широком смысле. В то же время, риск передачи COVID-19 был ниже в случае социальных контактов, например, во время поездки в общественном транспорте. Каждый дополнительный день взаимодействия между людьми повышал риск заражения коронавирусом на 10%.

Читайте такжеBBC: COVID-19 поражает легкие хуже, чем считалосьАнализ также показал, что жесткий карантин в Хунани на самом деле повысил распространение COVID-19 в семьях. Поскольку люди были вынуждены проводить больше времени вместе дома, чем обычно. Но распространение коронавируса между общинами и в ходе социальных взаимодействий сильно сократилось за время карантина. Авторы пришли к выводу, что природа коронавирус SARS-CoV-2 требует одновременных усилий, нацеленных изолировать инфицированных и отправить всех, с кем они контактировали, в карантин. Кроме того, необходимо вмешательство на уровне всего населения.

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Перевод: Лесь Дымань