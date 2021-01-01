По состоянию на утро 1 января 2021 года общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 83 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
Читайте такжеВ ВОЗ рассказали, нужно ли принимать витамины при коронавирусеТак, в настоящее время зафиксировано 83445600 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Вылечились от коронавируса 47034325 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 1818387 человек.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (19968087 случай), Индия (10286709) и Бразилия (7675973).
Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 345737 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (194949), на третьем – Индия (148994).
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