Ученые в Оксфордском университете создали новую технику сканирования легких, которая позволяет увидеть неизвестные до этого времени последствия коронавируса.

COVID-19 может вызывать повреждения легких, которые будут заметны даже через три месяца после того, как пациенты заразились коронавирусом. Аномальные изменения в органах дыхания удалось обнаружить ученым Оксфордского университета.

Читайте такжеБолее 1300 британцам ошибочно сообщили о "положительном" тесте на COVID-19Как пишет BBC во время исследования они обследовали 10 пациентов с помощью новой техники сканирования. Она смогла зафиксировать повреждения легких, которые не выявили традиционные методы. Новая техника предполагает использование газа под названием ксенон во время МРТ. Пациенты вдыхали его во время процедуры. Это позволило сделать снимок, на котором видно, где повреждены органы дыхания.

Профессор Фергус Глисон, возглавивший исследование, опробовал новую технику сканирования на 10 пациентах в возрасте от 19 до 69 лет. У 8 из них была одышка и чувство усталости. Хотя прошло три месяца после того, как они заразились коронавирусом. Ни один из пациентов не был в отделении интенсивной терапии или подключен к системе искусственной вентиляции легких. Обычное сканирование органов дыхания не выявило никаких проблем.

Однако, техника применения ксенона во время МРТ дала изображение с четко очерченными местами в легких, где воздух не усваивается должным образом и не попадает в кровь. Такие долговременные повреждения после COVID-19 были у восьми пациентов с одышкой, но якобы без проблем с легкими.

Читайте такжеВОЗ выступила против использования ремдесивира в лечении коронавирусаВпрочем, исследование было довольно малым. Так что профессор Глисон планирует провести более широкое с участием до 100 человек. Ученых хочет проверить, позволит ли новая технология выявить повреждения легких у пациентов, которые не были госпитализированы и не страдали от серьезных симптомов. Целью исследования будет проверить, происходит ли повреждение легких, и если да, то остаются ли эти последствия навсегда.

"Я ожидал увидеть какое-то повреждение, но не то же самое", - сказал Глисон.

Он допускает, что обнаруженные с помощью ксенона повреждения легких могут объяснить причину длительного течения COVID-19. Некоторые люди чувствуют себя плохо на протяжении нескольких месяцев после заражения.

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Перевод: Лесь Дымань