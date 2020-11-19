Самый стремительный прирост новых случаев наблюдался в Австрии.

За прошедшую неделю 46% из четырех миллионов всех заражений коронавирусом в мире пришлись на страны Европы.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает РБК-Украина.

На европейский континент приходится самое большое число выявленных заражений, чем на любой другой. Впрочем, общее количество случаев в Европе уменьшилось на 10% по сравнению с показателями предыдущей недели - причиной тому стало ужесточение карантина.

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Самый стремительный прирост новых случаев наблюдался в Австрии - новых заражений выявили на 30% больше, чем на предыдущей неделе.

Бельгия сейчас имеет наибольшее количество смертей от коронавируса на душу населения - 129 погибших на 100 тысяч населения.

Коронавирус в мире: новости

По состоянию на утро 19 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 56,2 миллиона человек.

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Автор: УНИАН