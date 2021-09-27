Данное решение ограничить аборты может быть связано с падением рождаемости в стране.

В Китае власти решили сократить количество абортов по немедицинским показаниям. Соответствующий пункт указан в новых руководящих принципах, закрепленных Кабинетом министров Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Власти считают, что предполагаемые меры направлены на улучшение доступа женщин к медицинским услугам во время беременности и созданы "ради здоровья женщин".

На самом же деле данное решение ограничить аборты может быть связано с падением рождаемости в стране. Предыдущие предпринятые меры (например, отмена запрета на второго ребенка) не дали желаемого результата.

Читайте такжеВ Польше опровергли идею создания для женщин "комнаты для плача" после запрета абортовРанее сообщалось, что в июне Европарламент приняли резолюцию о легальных и безопасных абортах. 378 голосов было за документ, 255 - против.

В документе сказано, что пандемия осложнила доступ многих женщин к медицинским услугам, которые "имеют решающее значение для сексуального и репродуктивного здоровья".

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Автор: Катерина Шварц