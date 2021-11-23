Отметим, для Германии это уже четвертая мощная волна - количество новых заражений стремительно растет, и многие больницы заполнены инфицированными.

В Германии в последнее время фиксируют значительный рост количества новых инфицированных коронавирусом. На фоне новой волны пандемии министр здравоохранения страны Йенс Шпан сделал довольно резкое заявление.

"К концу зимы каждый в Германии будет вакцинирован, переболеет или умрет", - заявил он, пишет ВВС Украина.

Министр также заявил, что он лично против введения обязательной прививки от коронавируса, однако назвал вакцинацию "моральным долгом", ведь прививка или ее отсутствие влияет на других.

"Свобода означает ответственность, вакцинироваться - это обязанность перед обществом", - пояснил Шпан.

Он также заявил, что последняя волна коронавируса вызванная распространением чрезвычайно заразного штамма Дельта, и что "тем, кто не вакцинировались, в течение следующих нескольких месяцев будет не хватать защиты".

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Отметим, для Германии это уже четвертая мощная волна - количество новых заражений стремительно растет, и многие больницы заполнены больными.

За предыдущие сутки в стране зафиксировали 30 643 новых случаев ковида - это является одним из самых высоких уровней в мире. В то же время Германия имеет один из самых низких уровней вакцинации в Западной Европе - лишь 68% населения полностью привиты.

Ранее в Германии уже объявили об усилении карантина, запрещая доступ невакцинированных к определенным местам, а известные немецкие рождественские базары в нескольких федеральных землях, включая Баварию и Саксонию, в этом году отменили.

Коронавирус в Германии: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко