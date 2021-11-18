Эксперт призвал закрыть клубы и бары, а также приостановить многолюдные мероприятия.

В Германии сегодня зарегистрировали 65 371 новый случай заболевания COVID-19, что стало новым суточным максимумом заражений с начала пандемии.

"Сейчас мы приближаемся к серьезной чрезвычайной ситуации - заявил глава Института Роберта Коха Лотар Виллер. - У нас будет действительно ужасное Рождество, если мы немедленно не примем контрмеры".

По его словам, Германии необходимо повысить уровень вакцинации до более чем 75%.

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Эксперт также призвал закрыть клубы и бары, приостановить многолюдные мероприятия и ограничить доступ ко многим сферам общественной жизни людям, у которых нет прививки от коронавируса или справки о выздоровлении, сообщает ТСН со ссылкой на The Associated Press.

Вилер отметил, что больницы по всей стране пытаются найти места для пациентов с COVID-19 и людей с другими заболеваниями.

Коронавирус в Германии

В Германии в настоящее время полностью вакцинированы 67,7% человек, только 5% из них получили бустерную прививку. В некоторых регионах Германии уровень вакцинации составляет 57,6%.

Сегодня в Германии должны согласовать введение более жестких мер по сдерживанию четвертой волны коронавируса, которая, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, обрушилась на Германию с "полной силой". Ожидается, что немцев обяжут показывать документы о COVID-вакцинации, выздоровлении или отрицательном результате теста на коронавирус для пользования общественным транспортом и входа на работу.

Автор: Ирина Погорелая