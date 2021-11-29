В 25 странах Европы медицинские системы сейчас находятся под значительной нагрузкой, отмечает глава Минздрава.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что до следующей весны COVID-19 станет причиной двух миллионов смертей лишь в странах Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Ковид - основная причина смертности в Европе. И до следующей весны станет причиной двух миллионов смертей только в странах Европы", - сказал министр.

В то же время, он отметил, что в Украине сейчас наблюдаются устойчивые тенденции уменьшения влияния коронавирусной болезни на медицинскую систему, тогда как в 25 странах Европы эти системы находятся под значительной нагрузкой, а 49 стран сейчас столкнулись со значительной нехваткой реанимационных коек.

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Отметим, по данным Worldometers за прошедшие сутки в мире диагностировали свыше 389 тысяч новых случаев заболевания на коронавирус. Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, Британии, России.

В частности, в Германии зафиксировали более 38 тысяч, в Британии – более 37 тысяч и в России – более 33 тысяч новых инфицирований. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Франция и Нидерланды. Украина - на 14 месте.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия и Британия. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Греция.

Коронавирус в Европе: что известно

Автор: Антонина Доломанжи