Мужчина чувствовал усталость и подавленность.

Американский комик и телеведущий Джо Роган заболел коронавирусом. Ранее он заявлял, что здоровым людям не нужно вакцинироваться от COVID-19.

Об этом пишет BBC.

Еще в апреле в одном из подкастов The Joe Rogan Experience Роган сказал, что молодым и здоровым людям вакцина не нужна.

После того как его слова вызвали возмущение, он сказал, что мог ошибаться. Роган уверял, что не имеет отношения к антивакцинаторам.

Телеведущий рассказал, что прервал выступление во Флориде, когда почувствовал "усталость", "подавленность" и головную боль.

"Сердечное спасибо современной медицине за то, что вытащила меня из этого так быстро и легко", - написал он в Instagram.

Напомним, что в Португалии COVID-19 унес жизни почти всей семьи антивакцинаторов. Болезнь за неделю "убила" мать, отца и их сына.

Ранее в США от коронавируса умер бывший офицер ЦРУ, утверждавший, что COVID-19 это якобы обман.

Автор: Людмила Жерновская