Коронавирус за неделю "убил" мать, отца и их сына.

Коронавирус унес жизни почти всех членов семьи 43-летнего Фрэнсиса Гонкалвеса. Они все были ярыми противниками вакцинации.

Об этом сообщает Daily Mail

За одну неделю у мужчины умерли мать, отец и брат, которые проживали в Португалии. По его словам, родственники стали жертвами антивакцинаторской пропаганды и отказались прививаться.

При этом он отметил, что его мама страдала от хронических заболеваний, а отец лежал в больнице из-за камней в почках, но младший брат был здоров. Фрэнсис уверен, что вакцина спасла бы его 40-летнего брата от смерти. Погибший активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю.

Читайте такжеВ США служба такси отказывается возить привитых и пассажиров в маскахПо словам мужчины, родные заразились COVID-19 во время семейного ужина. После столько горького опыта и потери родных мужчина призывает всех прививаться и не верить в теории заговора.

Как ранее сообщал УНИАН, подобные случаи смертей от COVID-19 среди людей, выступающих против вакцинации, случались и раньше. От коронавируса умер американский радиоведущий Дик Фаррелл. Он называл вакцины мошенничеством, а главного инфекциониста США Энтони Фаучи "обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом" и "ленивым уродом".

Автор: Анастасия Горбачева