Роберт Стил заявлял, что он является первым человеком, который назвал COVID-19 обманом.

В США от коронавируса умер бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил, который утверждал, что COVID-19 это якобы обман.

Антивакцинатор был госпитализирован с симптомами COVID-19 в начале этого месяца, сообщает Vice. Однако до последнего он отрицал существование коронавируса и распространял теории заговора против вакцины.

"Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют сегодня COVID, но дело в том, что мои легкие не функционируют... Мы никогда не будем одинаковыми, потому что теперь мы знаем, что нам всем лгали обо всем... Я сегодня жив, потому что у меня была сеть, которая отправила меня в хорошую больницу во Флориде", - написал Стил в своем последнем сообщении в блоге 17 августа.

Издание также отмечает, что Стил заявлял, что он является первым человеком, назвавшим COVID-19 обманом.

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Смерть Стила подтвердил его друг и единомышленник по конспирологии Марк Тасси. По его словам, врачи препятствовали Стилу использовать таблетки гидроксихлорохина. Он утверждал, что Стила заставили подключиться к искусственной вентиляции легких, поскольку "они" хотели, чтобы Флорида и ее губернатор выглядели плохо. "Роберт умер, и все это очень подозрительно", - сказал Тасси.

Как пишет Vice, Стил ездил по США и распространял теории заговора о COVID-19, фальсификации выборов и неизбежном возвращении бывшего президента Дональда Трампа на пост. Также он имел глубоко антисемитские взгляды, призывая, в частности, сажать в тюрьму всех евреев, которые недостаточно "лояльны к Республике".

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Автор: Александр Топчий