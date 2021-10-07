В организации считают, что теперь борьба с этой болезнью может выйти на новый уровень.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрило широкое использование вакцины против малярии - "RTS,S/AS01" (RTS,S) - среди детей в странах Африки к югу от Сахары и в других регионах с умеренной и высокой степенью передачи малярии, вызываемой паразитами Plasmodium falciparum.

Рекомендация основана на результатах текущей пилотной программы в Гане, Кении и Малави, где с 2019 года вакцинировали более 800 000 детей, говорится в пресс-релизе организации от 6 октября.

По словам экспертов, в районах, где делали прививки, зафиксировано значительное сокращение (30%) случаев тяжелого течения малярии и смертельных исходов.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей - это прорыв в науке, детском здоровье и борьбе с малярией. Использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики малярии может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Малярия остается основной причиной детской заболеваемости и смертности в странах Африки к югу от Сахары. Ежегодно более 260 000 африканских детей в возрасте до пяти лет умирают от малярии. В последние годы ВОЗ и партнеры говорили о неком застое в борьбе с этой смертельной болезнью.

Читайте такжеНе коронавирус: в США выбрали главную медицинскую новость 2020 годаТеперь же организация рекомендует в контексте комплексной борьбы с малярией использовать вакцину "RTS,S/AS01" для профилактики у детей, живущих в регионах с умеренной и высокой степенью передачи. Вакцину должны вводить по схеме из 4 доз детям в возрасте от 5 месяцев.

ВОЗ также ожидает решения о финансировании со стороны мирового сообщества здравоохранения для более широкого внедрения вакцины.

Ранее в украинском Министерстве защиты окружающей среды прогнозировали, что из-за глобального потепления в Украине могут появиться новые болезни, в частности, малярия.

Что такое малярия

Малярия - это группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles, так называемых малярийных комаров. Болезни вызываются паразитами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.

Среди характерных симптомов - лихорадка, озноб, увеличение размеров селезенки, печени, анемия. Течение хроническое и рецидивирующее.

По оценкам ВОЗ, в год происходит от 124 до 283 миллионов случаев заражения малярийными плазмодиями и от 367 до 755 тысяч смертей.

Читайте такжеВ Харькове зарегистрировали случай тропической малярии (видео)Для младенцев, детей до 5 лет, беременных женщин, людей с ВИЧ/СПИДом риск заражения малярией, а также развития более тяжелой формы болезни выше.

В июле 2015 года Европейское агентство лекарственных средств позитивно высказалось о вакцине "RTS,S/AS01", разработанной британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline.

Вакцина показывала эффективность около 30-40% при четырехкратном введении - в ноль, один, два и двадцать месяцев.

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Автор: Катерина Комолова