В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления. В частности, из южных стран может перебраться малярия.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".
В Министерстве защиты окружающей среды прогнозируют, что также может появиться энцефалитный клещ.
Читайте такжеВ Харькове мужчина умер от малярии
"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - рассказал в комментарии изданию глава министерства Роман Абрамовский.
По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.
Малярия - смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека через укус комара.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Вернулся из Уганды: на Львовщине госпитализировали больного малярией
- В Одесской области зафиксирован смертельный случай от малярии
- В Украине за август большинство заражений ВИЧ-инфекцией произошли гетеросексуальным путем
- Несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году смертность в Украине ниже, чем в 2019-м
- Степанов: в Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с коронавирусом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram