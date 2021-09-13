Новая COVID-вакцина основана на технологии, отличной от тех, что используют Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Испанская фармацевтическая компания HIPRA может начать производство своей вакцины против COVID-19 уже в октябре этого года.

Об этом сообщила министр науки и инноваций Дайана Морант, пишет The Local.

В августе стало известно, что Испанское агентство по лекарствам одобрило первый раунд клинических испытаний новой вакцины на людях. По словам Морант, процесс продвигается успешно. Она отметила, что "это будет очень хорошая вакцина" для борьбы с вирусом, поскольку "была разработана с учетом различных вариантов и показывает положительные результаты".

HIPRA - ведущая компания в ветеринарном секторе - была переориентирована на производство человеческих лекарств и вакцин для смягчения последствия пандемии COVID-19.

Читайте такжеВ ВОЗ заявили, что искоренить коронавирус не удастся из-за его постоянной мутацииCOVID-вакцина компании не основана на технологии мРНК, используемой Pfizer и Moderna, или на более традиционных технологиях, к которым прибегали AstraZeneca и Johnson&Johnson (Janssen). Вместо этого испанцы обратились к технологии рекомбинантных белков.

Пока что ученые разработали вакцину для вариантов коронавируса Alpha и Beta, но предполагается, что они могут легко использовать ту же технологию и для варианта Delta. Компания заявляет, что способна произвести до 400 миллионов доз вакцины в 2022 году и 1,2 миллиарда в 2023-м.

Кроме того, в стране разрабатывают еще одну вакцину против COVID-19, помимо HIPRA. Однако процесс все еще находится на доклинической стадии.

Вакцинация от коронавируса

По состоянию на 19 августа 2021 года регулирующие органы Всемирной организации здравоохранения одобрили для применения вакцины против COVID-19 производителей Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

К 20 августа 112 вакцин-кандидатов находились на стадии клинических исследований, и 184 - на стадии доклинических исследований.

В Украине за прошедшую неделю сделали 921 443 прививки против коронавирусной болезни. 45 148 человек вакцинированы за минувшие сутки, 12 сентября. Одну дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы - 28 218 человек.

В июле 2021 года Украина открыла вакцинацию против COVID-19 для всех желающих. В стране прививки делаются препаратами Comirnaty / Pfizer-BioNTech, CoronaVac / Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna.

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Автор: Катерина Комолова