Мышцы с левой стороны тела ребенка сокращаются без контроля, она не может полноценно использовать одну руку.

В Великобритании четырехлетняя девочка может произнести лишь одно слово из-за серьезной болезни. Ребенок перенес инсульт в утробе матери, теперь она не может контролировать левую руку.

О девочке, которая храбро борется за жизнь и не теряет надежды, сообщило издание Mirror.

Четырехлетняя Айви Томас страдает от серьезной болезни из-за инсульта, который ей пришлось перенести, когда она находилась в утробе матери. О том, что девочка не сможет говорить и полноценно жить, ее родители узнали не сразу. Ребенок вместе со своей семьей живет Лейтонстоне, она родилась в апреле 2017 года.

За свою жизнь девочка сумела произнести лишь слово "мама". Ничего другого она говорить не может. Ребенок страдает от ДЦП и других проблем со здоровьем. Маленькая жительница Великобритании не может контролировать кисти и левую руку, потому что мышцы с левой стороны ее тела сокращаются без контроля

Несмотря на болезнь, девочка любит свою жизнь. Она обожает животных, игры с водой, прогулки по лесу и вкусный попкорн.

Ребенок растет умным, веселым и отзывчивым. По словам мамы Айви, она узнала о проблемах со здоровьем своей дочери, когда ей было примерно пять месяцев.

Читайте такжеВ двух странах нашли фальшивые COVID-вакцины43-летняя женщина тратит много сил на лечение своей дочери. Врачи говорили, что она никогда не узнает о причинах болезни ребенка, однако на МРТ появилась информация о пренатальном инсульте. Почти половина мозга девочки поражена, она не способна жить нормальной для своего возраста жизнью.

Девочка нуждается в регулярной физиотерапии, на лечение ребенка ее родители собирают в Великобритании средства. Мама ребенка ведет в социальных сетях страницу, где показывает жизнь и развитие дочери.

Ранее УНИАН уже сообщал, что одобренная в Украине вакцина, по мнению ученых, вызывает редкий паралич.

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Автор: Полина Кузенко