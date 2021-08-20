Препарат предназначен для лечения пациентов, у которых заболевания протекает в легкой или средней форме.

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило препарат Ronapreve для профилактики и лечения коронавируса.

Препарат Ronapreve, который разработан компанией Roche и Regeneron, относится к классу препаратов, которые называют моноклональными антителами. Они имитируют естественные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями.

Читайте такжеВ КНДР заверили ВОЗ, что в стране нет ни одного случая COVID-19

Препарат предназначен для лечения пациентов, у которых заболевания протекает в легкой или средней форме.

В июле Япония стала первой страной, одобрившей препарат Ronapreve. Лабортаторные испытания показали, что после применения препарата риск госпитализации или смерти снизился на 70%, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ronapreve имеет лицензии в таких странах, как США, Индия, Швейцария, Канада, а также в Евросоюзе.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая