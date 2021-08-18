У вакцинированных может вызывать называемый паралич Белла.

Вакцина от коронавируса CoronaVac, которую производит китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech, может вызывать временный паралич лицевого нерва — так называемый паралич Белла.

Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале Lancet.

Гонконгские ученые оценили частоту случаев паралича Белла среди людей в возрасте 18–110 лет, вакцинированных CoronaVac, в течение первых 42 дней после прививки и сравнили с фоновыми показателями среди населения.

Читайте такжеВОЗ одобрила китайскую вакцину производства Sinovac (видео)Таким образом, с 23 февраля по 4 мая 2021 года первую дозу CoronaVac получили 451 939 человек, а среди них зафиксировали 28 клинически подтвержденных случаев паралича Белла. Таким образом, шанс проявления такого побочного эффекта составляет 0,006%.

На этом фоне исследователи пришли к выводу об общем повышенном риске паралича Белла, связанный с вакцинацией CoronaVac.

При этом ученые подтверждают, что полезные и защитные эффекты инактивированной вакцины COVID-19 намного перевешивают риск этого нежелательного явления. К тому же, как правило, оно проходит самостоятельно.

Напомним, что в Украине вакцину CoronaVac одобрили в апреле 2021 года. С тех пор ее активно применяют для иммунизации от COVID-19.

Автор: Станислав Кожемякин