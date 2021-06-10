Необходимо придерживаться карантинных ограничений, даже если уровень заболеваемости падает, отметил глава Европейского бюро ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена угрозой новых вспышек COVID-19 в Европе. В частности – из за ослабления карантинных мер и «дельта-штамма» коронавируса, который известен также как «индийский».

Об этом на пресс-брифинге рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, прогресс вакцинации должен сочетаться с эффективными мерами по сдерживанию вируса. Необходимо придерживаться карантинных ограничений, даже если уровень заболеваемости падает.

Клюге отметил, что как и в прошлом году, с наступлением лета заболеваемость упала. Однако опыт прошлого года показал, что ослаблять ограничения нельзя.

«Мы уже это проходили. На протяжении прошлого лета заболеваемость постепенно росла в более молодых возрастных группах, затем перешла в более старшие категории, что привело к опустошительному возвращению COVID, локдаунам и смертям осенью и зимой 2020 года», - пояснил чиновник, призвав не повторять прошлогоднюю ошибку.

Он также указал на проблему «индийского» штамма.

«Вызывает озабоченность новый вариант «Дельта», который демонстрирует повышенную заразность и определенную способность преодолевать иммунитет и готов закрепиться», - отметил он.

При этом многие в уязвимых группах населения все еще остаются незащищенными.

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Осложнение ситуации с коронавирусом в Индии

Ситуация с COVID-19 значительно обострилась в Индии в апреле. Несколько стран направили ей гуманитарную помощь. Установлено, что страну поразил особо опасный штамм коронавируса.

Несмотря на все усилия, медицинская система страны с миллиардным населением не справилась с волной пандемии. На сегодня в стране зафиксировано более 29 миллионов случаев COVID и 355 тысяч погибших, хотя реальные цифры могут быть в разы больше.

Новый штамм уже обнаружен в нескольких странах Европы

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Автор: Дмитрий Захаров