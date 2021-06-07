В Великобритании утверждают, что вакцинация от COVID-19 (двумя дозами) уменьшает риск попадания в больницу с индийским штаммом на 93%. Вакцинированные люди рискуют быть госпитализированным больше, чем в предыдущие волны.
Как пишет Daily Mail, исследователи убеждают, что это предоставляет дополнительные доказательства на ускорение вакцинации от коронавируса осенью.
Данные системы здравоохранения Англии показывают, что лишь семь с 9427 людей, которые были инфицированы новым штаммом, попали в больницу, даже несмотря на то, что эти люди получили две дозы вакцины от Pfizer. Отмечается, что риск госпитализации для не вакцинированных людей с новым индийским штаммом в 2,6 раза выше, чем раньше.
Читайте такжеВеликобритания откажется от паспортов вакцинации внутри страны - СМИ
Эксперты отмечают, что две дозы необходимы для защиты от индийского штамма. Вместо этого одна доза на 20% менее эффективна против мутации COVID-19.
Несмотря на всплеск случаев, ученые и министры также отмечают, что риск госпитализации в 10 раз меньше для вакцинированных людей, чем для непривитых.
Отметим, что индийский вариант коронавируса распространяется вдвое быстрее, из-за чего не вакцинированные люди будут чаще заражаться.
Мутация коронавируса: что известно
- Nature: Вакцины защищают от штамма COVID-19 из Индии, но слабее
- Ученый из Сингапура прогнозирует усиление пандемии из-за индийского штамма COVID-19
- ВОЗ будет называть штаммы коронавируса греческими буквами
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram