Эксперты отмечают, что две дозы необходимы для защиты от индийского штамма. Вместо этого одна доза на 20% менее эффективна против мутации COVID-19.

В Великобритании утверждают, что вакцинация от COVID-19 (двумя дозами) уменьшает риск попадания в больницу с индийским штаммом на 93%. Вакцинированные люди рискуют быть госпитализированным больше, чем в предыдущие волны.

Как пишет Daily Mail, исследователи убеждают, что это предоставляет дополнительные доказательства на ускорение вакцинации от коронавируса осенью.

Данные системы здравоохранения Англии показывают, что лишь семь с 9427 людей, которые были инфицированы новым штаммом, попали в больницу, даже несмотря на то, что эти люди получили две дозы вакцины от Pfizer. Отмечается, что риск госпитализации для не вакцинированных людей с новым индийским штаммом в 2,6 раза выше, чем раньше.

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Эксперты отмечают, что две дозы необходимы для защиты от индийского штамма. Вместо этого одна доза на 20% менее эффективна против мутации COVID-19.

Несмотря на всплеск случаев, ученые и министры также отмечают, что риск госпитализации в 10 раз меньше для вакцинированных людей, чем для непривитых.

Отметим, что индийский вариант коронавируса распространяется вдвое быстрее, из-за чего не вакцинированные люди будут чаще заражаться.

Мутация коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко