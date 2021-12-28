В мире быстро распространяется новый штамм COVID-19 - Омикрон. Он официально уже есть в Украине, но более сильной вспышки стоит ожидать после праздников. Судя по тому, что мы сейчас наблюдаем в Европе, новая волна будет и она может длиться еще несколько месяцев. После нее, будем надеяться, других больших волн коронавируса не будет.

А пока стоит обратить внимание на несколько факторов.

Первое - как понять, преобладает в Украине Омикрон или еще Дельта? Это вопрос тестирования. Сейчас в среднестатистической лаборатории нет возможности узнать, какой именно штамм у человека. Оценка проводится в динамике – берутся образцы нескольких человек, у которых обнаружили коронавирус, и смотрим, сколько поражены Дельтой, а сколько – Омикроном. Через какое-то время повторяем. И видим, например, что, если раньше соотношение было 89 из 100 больных – заражены Дельтой, остальные – Омикроном, а теперь уже – 50 на 50... и так далее.

Сейчас в Украине нет сильной вспышки, хотя тенденция к увеличению случаев идет

Как правило, сначала циркулирует один штамм, затем к нему присоединяется еще один, далее второй вытесняет первый и начинает доминировать. Мы смотрим на динамику, наблюдаем динамично и так понимаем, что Омикрон в Украине тоже доминирует.

Сейчас в Украине нет сильной вспышки, хотя тенденция к увеличению случаев идет. Возможно, если сейчас число новых случаев заболевания увеличится в 2-3 раза, а госпитализация останется на том же уровне, то мы сможем сказать, что Омикрон доминирует над штаммом Дельта.

Омикрон в Украине уже есть, условно, через 3-4 недели он наберет обороты и начнет вытеснять Дельту

Из того, что сейчас происходит за пределами Украины, можно наблюдать, что болезнь при Омикроне протекает чуточку слабее, чем при Дельте. Например, в Польше сейчас катастрофическая ситуация, она вышла на одно из первых мест в Европе по летальным случаям, при том, что вакцинация в стране является достаточно высокой. Связано ли это с Омикроном? Наверное, нет. Думаю, это пока штамм Дельта.

Учитывая, что Омикрон в Украине уже есть, условно, через 3-4 недели он наберет обороты и начнет вытеснять Дельту. Так происходит сейчас в других странах.

Второе - в чем основная угроза Омикрона? Он отличается от Дельты хотя бы тем, что в разы быстрее распространяется. Если при штамме Дельта, например, из ста человек могли заболеть пятьдесят, то при Омикроне заболеет, условно, восемьдесят.

Сейчас больницы в Украине заполнены либо на треть, либо наполовину

Дело в том, что это массовое заражение, которое может происходить через штамм Омикрон, грозит, в первую очередь, людям из групп риска, даже среди вакцинированных. Если большое количество таких людей будет болеть, это может стать дополнительным вызовом для медицинской системы - опять же больницы будут наполняться, будет увеличиваться количество госпитализированных пациентов. Например, в Великобритании посчитали, что у них увеличение количества госпитализаций с 2 тысяч до 6 тысяч в сутки может быть вызовом для медицинской системы…

Сейчас больницы в Украине заполнены либо на треть, либо наполовину. Количество пациентов в стационарах, минимум, наполовину уменьшилось, если сравнивать с прошлой волной.

Третье - как противодействовать новому штамму?

Часть европейских стран, чтобы уменьшить риск тяжелого течения Омикрона, выбрала путь вакцинации третьей "бустерной" дозой пациентов, которые уже вакцинированы дважды. Израиль уже запускает кампанию вакцинации пожилых людей четвертой дозой. Один из производителей вакцин, компания Pfizer уже заявляет, что она будет разрабатывать какую-то более современную вакцину именно под штамм Омикрон…

Сейчас мир делает акцент на том, что "бустерная" доза позволит защититься лучше

Но на распространение вируса вакцина даже теоретически влиять не может. Вирус заражает и вакцинированных и не вакцинированных. Речь лишь о том, что человек не окажется в больнице с тяжелым течением. Поэтому, думаю, что ЭС, Израиль, США перестраховываются с той точки зрения, что чем больше вакцин у человека, тем больше вероятность легкого течения ковида.

Сейчас мир делает акцент на том, что "бустерная" доза позволит защититься лучше. Но насколько? Никто не знает. Ведь Омикрон появился не так давно. Впрочем, в Украине ревакцинальна доза доступна для определенных групп и категорий населения. Но у нас больше речь идет о том, чтобы продолжить вакцинацию тех, кто еще не вакцинировался, не получил еще ни одной дозы. И таких украинцев достаточно много.

Кроме вакцинации, власти рекомендуют также воздерживаться от поездок. Это не рекомендация только в Украине, так действуют во всем мире.

Поэтому сейчас главное, чтобы те люди, которые не вакцинировались, все же привились; те люди, которые не болели, имеют больше считать, чтобы не заразиться; те, которые заразились и у кого появились симптомы, должны сделать тест, подтвердить коронавирус и после этого побыть на самоизоляции, чтобы не распространять инфекцию. Это основные вещи, которыми не стоит пренебрегать ни до, ни во время, ни после праздников.

Будьте здоровы!

Тарас Жиравецкий, главный врач диагностического медицинского центра "Биокурс"