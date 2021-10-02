Относительно распределения вакцин от коронавируса в мире, Шахид отметил, что услышал позитивные сигналы от США, Китая и Индии.

Глава Генассамблеи Организации объединенных наций (ООН) Абдулла Шахид заявил, что будет добиваться активного взаимодействия мирового сообщества, чтобы к концу 2022 года привить от COVID-19 все население планеты.

Для достижения этой цели он намерен "воспользоваться своими полномочиями".

"Генеральная Ассамблея состоит из 193 стран, это самый представительный институт в структуре ООН,- сказал Шахид на пресс-конференции. - Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача - обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам… по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года".

Читайте такжеПремьер Индии призвал производителей вакцин от коронавируса работать в его странеОтносительно распределения вакцин от коронавируса в мире, Шахид отметил, что услышал позитивные сигналы от США, Китая, Индии, из многих частей мира, а также со стороны производителей вакцин, передает ТАСС.

Вакцинация от коронавируса в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире от COVID-19 в настоящее время вакцинировано 94,5 млн человек. Лидирует по вакцинации ОАЭ (привито 93,1% населения), Португалия (86,4%), Чили (83%), Катар (82,1%) и Мальта (81,7%).

Автор: Ирина Погорелая