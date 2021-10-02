Победителей лотереи будет выбирать жеребьевкой Министерство здравоохранения.

В Болгарии объявили лотерею для поощрения граждан к вакцинации от коронавируса. Так, до 31 октября жители смогут выиграть смарт-часы за сделанную прививку.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Remonews, в частности, гражданам будут рассылать СМС с призывами "прививаться от COVID-19, поскольку это спасает жизни". После чего, все, кто вакцинируются до конца октября, автоматически будут участвовать в розыгрыше 102 смарт-часов.

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Победителей лотереи будет выбирать жеребьевкой Министерство здравоохранения. Все условия лотереи, регистрационная форма и дополнительная информация доступны на сайте ведомства.

Отметим, в Болгарии сейчас самый низкий уровень вакцинации среди стран ЕС - на сегодня сделано более 2,5 млн прививок, а 1,3 млн человек вакцинированы полностью.

Ранее, как сообщал УНИАН, в США жительница штата Мичиган Кристин Дюваль сорвала джекпот в 2 миллиона долларов в лотерее, которую штат устраивает среди вакцинированных. Деньги женщина планирует потратить на оплату колледжа своих троих детей и ремонт в доме.

Вакцинация от коронавируса в ЕС: что известно

Автор: Виктория Гордиенко