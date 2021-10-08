Вакцину перевозили, поддерживая температуру 2-8 градусов по Цельсию.

Партия вакцины от коронавируса AstraZeneca прибыла в Антарктиду для вакцинации британских полярников.

Ее доставили на исследовательскую станцию Ротера, сообщает УП со ссылкой на ВВС.

Вакцину перевозили, поддерживая температуру 2-8 градусов по Цельсию, на расстояние почти 10 тысяч миль.

Вакциной привили 23 сотрудников британской исследовательской станции, а следующую партию для второй дозы в Антарктиду доставят через четыре недели.

"Возможность вакцинировать людей поможет сохранить население станции и Антарктиды без вирусов", – пояснил руководитель зимней станции Ротера Мэтью Филлипс.

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Генеральный директор Международной Организации по развитию Crown Agents Фергюс Дрейк заявил, что организация осуществила поставку вакцины "фактически на край земли".

Как сообщал УНИАН, недавно вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований, ее эффективность от симптоматического течения болезни составляет 74%.

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Автор: Олег Давыгора