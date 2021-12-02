Более 500 аккаунтов, распространявших фейки, были удалены.

Материнская компания Facebook и Instagram Meta обнаружила и удалила более 500 аккаунтов из Китая, которые распространяли ложную информацию о коронавирусе.

Компания получила жалобы на сообщения о фейковом швейцарском биологе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta. В частности, были удалены 524 аккаунта в Facebook, 20 страниц, четыре группы и 86 аккаунтов в Instagram. Все они были связаны с китайской сетью онлайн-дезинформации. Она была направлена на англоязычную аудиторию в США и ​​Великобритании, а также на китайскоязычную аудиторию в Тайване, Гонконге и Тибете.

Читайте такжеСША обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Аккаунты продвигали утверждения фейкового швейцарского биолога по имени "Уилсон Эдвардс". Он якобы говорит, что США вмешиваются в попытки выяснить происхождение COVID-19. Комментарии Эдвардса получили широкое распространение в государственных СМИ Китая.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Украине появился новый фейк, который касается вакцинации от коронавируса. Кто-то придумал, что у вакцинированных людей COVID-19 в организме меньше мутирует, написал в Telegram главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий. Медик отметил, что "фейковизация" неустанно продолжается.

Автор: Ирина Погорелая