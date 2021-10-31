"Фейковизация" процесса иммунизации продолжается неустанно, отметил медик.

Появился новый фейк, который касается вакцинации от коронавируса COVID-19.

Кто-то придумал, что у вакцинированных людей COVID-19 в организме меньше мутирует, написал в Telegram главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Медик отметил, что "фейковизация" неустанно продолжается.

"Интересно, кто придумал фейк, что у вакцинированных вирус внутри меньше мутирует?!" – поставил вопрос Жиравецкий.

Читайте такжеВрач сказал, на каких людей нужно направить усилия по вакцинацииРанее Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram-канале развенчало миф о вакцинации от коронавируса.

В министерстве создали опрос – спросили, ухудшает ли вакцинация против COVID-19 ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире, а также дали два варианта ответа: миф, факт.

Правильный ответ – миф.

Вакцинация в Украине от COVID-19 началась 24 февраля. По состоянию на 30 октября 1 дозу вакцины получили 10 156 227 человек, а две дозы – 7 421 546. По официальным данным, население Украины составляет более 41 млн человек.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская сказала, какая вакцина в Украине самая безопасная для людей. По ее словам, лучшим является китайский препарат CoronaVac, который создала биофармацевтическая компания Sinovac Biotech.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк