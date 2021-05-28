Хотя подростки редко серьезно болеют COVID-19, они могут распространить инфекцию.

Европейский регулятор EMA рекомендовал прививать вакциной Comirnaty от коронавируса производства Pfizer-BioNTech подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом говорится в заявлении EMA.

Отмечается, что испытания с участием 2260 добровольцев подтвердили 100% (при разрешенной нормы в 75%) эффективность препарата в защите от коронавируса среди этой возрастной группы.

Иммунный ответ – по уровню антител – у детей 12-15 лет был таким же, каким и у молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Прививки делали в два этапа с интервалом в три недели.

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Среди зарегистрированных редких побочных эффектов у детей выявляли боль в местах инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах и суставах, температуру.

Случаи миокарда (воспаление сердечной мышцы) и перикарда (воспаление мембраны вокруг сердца) – преимущественно у людей в возрасте до 30 лет. Хотя на сегодня нет никаких доказательств, что эти болезни были вызваны именно Pfizer.

Несмотря на это, в EMA считают, что преимущества препарата превышают риски.

Исследования по применению вакцины для детей также проводит компания Moderna. В испытании с участием 3732 добровольцев, получивших две дозы препарата, случаи заражения коронавирусом не наблюдались по сравнению с четырьмя случаями в контрольной группе, которым вводили инъекции плацебо.

Хотя подростки редко серьезно болеют COVID-19, они могут распространить инфекцию. Эксперты надеются, что вакцинация их против вируса поможет остановить пандемию.

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Автор: Яна Ставская