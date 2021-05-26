Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения.

В Украину доставлена первая партия вакцины Comirnaty американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech, закупленной за средства государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, в 10:01 самолет с грузом вакцин приземлился в международном аэропорту «Киев» имени Сикорского (Жуляны) из Варшавы (Польша).

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Представители Министерства здравоохранения Украины пока не сообщают количество доз вакцины, которое сегодня доставлено. Эта информация будет озвучена на брифинге после прибытия.

Вакцина от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина заключила договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

В мае стало известно, что поставки в Украину вакцины компании Pfizer в этом году будет увеличено вдвое - до 20 миллионов доз.

Отдельно Украина получает вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Так, 16 апреля в Украину поступила первая партия вакцины Pfizer - 117 тысяч доз - в рамках этой инициативы COVAX, а 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

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Автор: Виталий Саенко