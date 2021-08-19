Анализ показал, что через две недели после введения второй дозы вакцины ее эффективность составляет 93% с препаратом Pfizer-BioNTech и 71% с препаратом AstraZeneca. Потом эффективность постепенно снижается.

Через 90 дней после введения второй дозы вакцины Pfizer-BioNTech или AstraZeneca их эффективность в защите от заражения штаммом "дельта" снижается на 75% и 61% соответственно.

К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета по итогам масштабного исследования, которое проводилось совместно с британской Национальной статистической службой.

Ученые проанализировали около 2,5 млн результатов тестов почти 750 тыс. участников исследования. Анализ показал, что через две недели после введения второй дозы вакцины ее эффективность составляет 93% в случае с препаратом Pfizer-BioNTech и 71% в случае с препаратом AstraZeneca. Затем эффективность постепенно снижается. Причем это снижение особенно заметно в возрастной группе от 35 лет и старше.

Однако ученые подчеркивают, что защита от инфекции все равно остается на довольно высоком уровне.

"Всемирная организация здравоохранения ставит планку в 50% эффективности, а у нас показатели гораздо выше. Обе эти вакцины хорошо справляются с "дельтой"", - отметила в интервью BBC профессор Оксфордского университета Сара Уокер.

Читайте такжеAstraZeneca vs Pfizer: ученые проверили связь между COVID-вакцинами и тромбозомВ этом же исследовании сделаны и несколько других выводов. Так, у людей, которые переболели COVID-19, после полной вакцинации вырабатывается еще больше антител. У полностью вакцинированных людей, которые уже после прививки заразились штаммом "дельта", уровень концентрации вируса в крови сравним с тем, что наблюдается у непривитых зараженных. Кроме того, исследование показало, что длительность промежутка между первой и второй дозами не сказывается на эффективности вакцины, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая