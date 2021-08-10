В Украине за сутки 9 августа зафиксировано 781 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 37 детей и 28 медработников.
Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения, за минувшие сутки госпитализировано 335 человек с подтвержденным и подозрительными случаями, зафиксировано 24 летальных случая, выздоровел 1390 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 260 тыс. 232 человека, выздоровели – 2 млн 192 тыс. 592, умерли – 53 тыс. 124 человека.
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории сделали 44 553 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 21 705, методом ИФА — 7 698. Также сделали 15 150 экспресс-тестов на антиген к вирусу.
Всего в стране провели более 11,5 миллиона ПЦР-тестирований.
Вакцинация в Украине: что известно
В Украине за прошедшие сутки вакцинировали от COVID-19 140 тыс. 008 человек. Первую дозу получили 83 тыс. 697 человек, вторую – 56 тыс. 311.
В течение суток работали 879 мобильных бригад, 2 646 пунктов прививки и 310 центров вакцинации населения.
От начала кампании по вакцинации привито 4 млн 220 тыс. 770 человек, из них полностью иммунизированы – 2 млн 457 тыс. 958 людей.