Немецкие ученые установили, как именно опасная инфекция может попасть в мозг, а также какие его части он заражает.

В Германии ученые обнаружили первые доказательства того, что коронавирус может попасть в мозг через слизь в носу. Для этого они провели вскрытие тел пациентов, умерших от очень тяжелой формы COVID-19.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте Nature Neuroscience. Сначала коронавирус заражает носовую слизь, после чего происходит проникновение в обонятельный нерв. Авторы считают, что инфекция может также проникнуть в центральную нервную систему в месте контакта нервов и слизистой оболочки.

Читайте такжеNewsweek: Ученые обнаружили изменения в мозге, из-за которых люди с COVID-19 теряют обоняниеЭто первые задокументированные доказательства того, что коронавирус может проникать в мозг через нос. Ученые смогли их обнаружить, проведя вскрытие 33 тел пациентов пожилого возраста, умерших от COVID-19. За время пандемии стало очевидным, что вирус SARS-CoV-2 может стать причиной не только респираторных проблем. Он также способен вызывать неврологические нарушения. В частности, из-за него у пациентов часто появляется головная боль, слабость, когнитивные нарушения, потеря внимания и дезориентация, а также потеря ощущения запахов.

Чтобы исследовать причины появления всех этих симптомов, которые возникают в результате воздействия на мозг или нервную систему, немецкие ученые из Университета Charité — Universitätsmediz провели вскрытие умерших пациентов. Они исследовали слизистую оболочку в носоглотке, из которой обычно берут мазок для ПРЛ-теста на COVID-19. Также ученые исследовали образцы мозговых тканей.

Команда обнаружила высокую концентрацию РНК коронавируса в слизи носовой полости. Также снимки, сделанные электронным микроскопом, зафиксировали целые частицы коронавируса в слизи. Но антигены, такие как белки шипов вируса, были обнаружены в образцах, взятых из мозга умерших. Авторы также обнаружили белки шипов SARS-CoV-2 в отдельных видах клеток слизистой оболочки обонятельной системы. В этом месте инфекция может проникать в эндотелиальные и нервные ткани, а затем в мозг. Более того, ученые обнаружили признаки того, что нейроны обонятельной системы были заражены.

Читайте такжеВлияние COVID-19: эксперты рассказали, как уберечься от нервных срывов на фоне пандемии (видео)Также белки шипов коронавируса были в части мозга, которая отвечает за получение и анализ сигналов о запахе и вкусе. Ученые нашли следы вируса на стенках кровяных сосудов мозга. Кроме того, частицы SARS-CoV-2 были в других участках мозга пациентов, в частности в продолговатом мозге, который отвечает за контроль респираторной и сердечно-сосудистой систем.

Авторы исследования подчеркивают, что они проводили вскрытие людей, умерших от очень тяжелой формы COVID-19. В среднем болезнь убила их за 30 дней после заражения. А возраст этих пациентов был в пределах 70 лет. Поэтому немецкие ученые отмечают, что их выводы, скорее всего, не касаются пациентов, у которых COVID-19 проходит в мягкой или умеренной формах.

Как коронавирус влияет на мозг?

Издание The Guardian писало о небольшом исследовании, основанном на наблюдении врачей на передовой пандемии коронавируса. Оно выявило, что из-за COVID-19 у пациентов могут появиться осложнения, такие как психоз и воспаление мозга.

Наиболее распространенным осложнением оказался инсульт, который возникал из-за закупорки сосудов, кровоизлияния или воспаления сосудов под действием коронавируса. Также у пациентов фиксировали признаки дезориентации и странное поведение из-за изменения психологического состояния.

Издание Newsweek писало о другом исследовании, которое выявило «старение» мозга после заражения коронавирусом. Собственно, речь шла об ухудшении когнитивных возможностей. У пациентов, которые переболели COVID-19, они становились такими же, как и у людей, на 10 лет старше них. Чаще всего выявленные проблемы были связаны с вниманием и логическим мышлением.

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Перевод: Лесь Дымань