Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 216 млн инфицированных коронавирусом.

Число умерших от осложнений COVID-19 в мире превысило 4,5 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса по состоянию на утро 30 августа.

Так, согласно данным, в мире с начала пандемии зарегистрировано 216 млн 417 тыс. 479 человек, инфицированных коронавирусом.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 4 млн 501 тыс. 81 человек.

Самое большее количество больных COVID-19 за последние 28 дней зарегистрировано в США, Иране и Индии.

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В частности, в США с начала пандемии выявлено более 38,7 млн случаев заболевания, умерли от COVID-19 более 637,5 тыс. человек.

В Иране зарегистрировано почти 5 млн случаев заболевания и более 106 тыс. летальных исходов.

А в Индии с начала пандемии заболели 32,7 млн человек, умерли - более 438 тыс.

Кроме того, сообщается, что всего в мире было введено более 5,2 млрд доз вакцин против COVID-19.

Коронавирус в Украине: данные

По данным Минздрава, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 2 млн 284 тыс. 940 человек, умерли - 53 тыс. 738.

Автор: Таня Поляковская