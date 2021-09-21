За минувшие сутки в стране умер 291 человек от COVID-19, за последние 28 дней - 44 906, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

В США от COVID-19 умерли более 676 тыс. человек. Этот показатель превысил количество американцев, ставших жертвами самой смертоносной пандемии ХХ века - "испанки" (около 675 тыс. умерших).

Об этом со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса сообщает CNN.

"Если бы вы поговорили со мной в 2019 году, я бы сказал, что буду удивлен, - прокомментировал ситуацию эпидемиолог Стивен Кисслер из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т. Х. Чана. - Но если бы вы поговорили со мной в апреле или мае 2020 года, я бы сказал, что не удивлюсь, если мы достигнем этой точки".

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Эксперт отметил, что несмотря на ожидания, мир не вынес уроков из предыдущей пандемии и повторил "множество ошибок", сделанных в 1918 году.

В частности пренебрег необходимостью не отказываться от ограничений слишком рано, не поддаваться ложному чувству безопасности молодых и здоровых, а также не полагаться на бездоказательные методы лечения.

Ранее директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила, что невакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", - высказалась она, передает ТСН.

Коронавирус в США

За минувшие сутки в стране умер 291 человек от COVID-19, за последние 28 дней - 44 906, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Общее количество случаевинфицирования коронавирусом в США составляет 42 275 963.

Испанка в США

Население США во время пандемии испанского гриппа составляло треть от текущего, отмечает kommersant со ссылкой на Associated Press. Число жертв испанки во всем мире оценивается различными учеными в пределах от 17 млн до 100 млн.

Автор: Ирина Погорелая