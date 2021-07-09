Лето - сезон отпусков, мы рассказываем, как сделать так, чтобы уикенд не закончился в больнице.

Карантинные ограничения накладывают определенный отпечаток на возможности передвижения украинцев по миру. Поехать в отпуск за границу уже не так просто, как раньше. Тем не менее, для инфекций нет преград - они существуют везде. Какими бывают «летние»‎ болезни и как уберечь себя от нежелательных симптомов - далее в статье.

Ангина, ОРВИ и ОРЗ

Летом горло страдает чаще, чем зимой. Причина - ослабленный жарой иммунитет и постоянное желание охладиться. Постоянные перепады температуры, присутствие то на жаркой улице, то в кондиционируемом помещении не дают организму адаптироваться. Поэтому люди сталкиваются не только с ангиной, но и с бронхитом, тонзиллитом и насморком.

Кондиционер - враг слизистой носа. Воздух внутри устройства постоянно циркулирует, высушивая носовые пазухи. Защитный барьер истощается и вирусы быстрее попадают внутрь. Более того, кондиционированный воздух не только сухой, но и холодный. От этого происходит сужение сосудов, повышая шансы вредоносных бактерий на вторжение в организм.

Как избежать - следить за разницей температуры. Диапазон между улицей и помещением не должен превышать 7-8°C.

Чем лечить - легкую форму простуды можно вылечить противопростудными препаратами, горячим чаем с медом и лимоном и сном. Запущенную форму ОРЗ и ОРВИ, а также ангину лечить самостоятельно нельзя - лучше обратиться к врачу, он назначит антибиотики.

Кишечные инфекции

Жара - идеальная среда для размножения бактерий. Источником заражения может стать всё, что угодно: вчерашняя окрошка, забытая на плите, соблазнительные соседские яблоки прямо с ветки, перекус на ходу и капелька мороженого на пальце, который срочно нужно облизать.

Читайте такжеИ целого мужа мало: эксперты навали причины женских изменОсобенно риску подвержены те, кому все-таки удалось выехать в другую страну. Организм «знаком» с отечественными бактериями и научился с ними взаимодействовать. А заграничные микроорганизмы могут спровоцировать акт агрессии со стороны кишечника. Кроме того, желудок способен отреагировать на незнакомую пищу непредсказуемым для вас образом.

Как избежать - храните еду в холодильнике, чаще мойте руки, старайтесь не перекусывать на ходу, не есть незнакомую еду и употреблять в пищу только то, что было подвержено термической обработке.

Чем лечить - вызовите рвоту, чтобы очистить кишечник, а после - соблюдайте строгую диету, не ерегружайте его. Пейте воду и несладкий чай, чтобы избежать обезвоживания. При тяжелых формах отравления обязательно вызывайте скорую.

Ротавирус

Врачи-инфекционисты называют это «болезнь грязных рук». По симптомам похожа на отравление с высокой температурой. Отличить от кишечной инфекции можно только путем сдачи анализов.

Заразиться ротавирусом проще всего в общественном месте. Очень часто на курортах фиксируют вспышки таких заболеваний. Например, человек с ротавирусом искупался в бассейне и заразил ещё десятки других, здоровых людей.

Наиболее опасен вирус для маленьких детей до 5 лет. Они очень тяжело переносят болезнь. Люди старшего возраста имеют антитела и могут перенести инфекцию, как обычное расстройство.

Как избежать - старайтесь реже бывать в общественных местах и мойте руки перед тем, как дотронуться к слизистым или ко рту.

Чем лечить - ротавирусная инфекция определяется путем сдачи анализов и там же, в больнице, врач назначит правильное лечение в зависимости от степени тяжести заболевания и возраста пациента.

Укусы насекомых

Лето всегда приходило к нам не одно, а вместе с компанией разных летающих, ползающих и жалящих существ. Укусы некоторых из них практически невинны, другие же могут закончиться летальным исходом. О том, как уберечь себя от насекомых и что делать, если вас уже укусили - читайте здесь.

Аллергия

В середине лета начинает активно цвести амброзия, на которую у многих людей развивается аллергическая реакция. Более того, в такой период запрещено есть некоторые продукты. Они могут усугубить ситуацию и ухудшить ваше состояние. Перечень продуктов и советы о том, как пережить сезон цветения амброзии - в этой статье.

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Автор: Кристина Кащавцева