Комары, осы, пчелы и клещи безобидны, пока созерцаешь. Рассказываем, как действовать, если "комарик" всё-таки укусил.

От укусов насекомых не застрахован никто. «Дружеская» встреча может в любой момент произойти в городе, а уж во время пикника близ водоема или леса - и подавно. Мало кто относится серьезно к таким ситуациям, ведь кого из нас не жалила оса? А банальный укус комара - явление настолько привычное, что лучшим обезболивающим средством становится народное «поставь крестик, само пройдет».

Тем не менее, далеко не всегда укусы действительно проходят быстро и безболезненно. Как минимум, у человека чувствительного может развиться аллергия в той или иной стадии. Как максимум, тот же шершень - коварное насекомое и его яд смертелен для человека. Наша с вами задача - действовать по принципу: «Предупрежден - значит вооружен!» и, при необходимости, оказать помощь при укусе насекомых.

Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен: виды насекомых

Клещи - паукообразные

Лидеры среди наиболее неприятных «соседей». Причем, обитают они не только в лесу, но и в пределах города, например, в траве. Эти маленькие создания переносят очень опасное заболевание - клещевой энцефалит. Такой укус клеща опасен - недуг поражает центральную нервную систему человека и опорно-двигательный аппарат. В результате заболевший может стать инвалидом.

Нашли клеща на теле - не доставайте самостоятельно. Оставьте нитки, пинцеты и подсолнечное масло для других свершений. Во-первых, не факт, что получится вытащить клеща полностью. Если в теле останется его голова, то начнется процесс заражения крови и тогда в лучшем случае, что вас ждет - хирургические манипуляции.

Лучший вариант - пойти в больницу, чтобы медработник избавил вас от незваного гостя и проверил его на наличие инфекции. Если результат будет положительным, вы сможете своевременно отреагировать и провести лечение от энцефалита без особых потерь.

Мохнатый шмель, задушистый хмель и... шершень

Самостоятельно эти насекомые на людей не нападают. Неподвижными предметами тоже не интересуются, поэтому, если вы столкнулись с шершнем или шмелем - медленно, но гордо удаляйтесь или замрите. Главное - не делать резких движений, не размахивать руками и не бояться. Насекомые воспринимают такие действия, как акт агрессии.

Укус шмеля или шершня у многих людей может сопровождаться сильной аллергической реакцией. Появляется зуд, отек, болезненные ощущения. Если вдруг вы чувствуете онемение конечностей или затруднение дыхания - немедленно вызывайте скорую помощь.

Порхай, как бабочка, жаль, как пчела (или оса)

Болезненные ощущения после укуса пчелы появляются из-за того, что её яд содержит различные ферменты. Попадая в кровь, они провоцируют токсическую реакцию организма. Вы чувствуете зуд, покраснение, отек в месте укуса.

Зачастую все симптомы проходят за несколько дней без медицинской помощи. В некоторых случаях негативную реакцию организма может вызвать пыльца, которую собирала пчела до того, как встретиться с вами. Результат - анафилактический шок или крапивница.

Если у вас или у ваших знакомых наблюдается отек, проблемы с дыханием, понижение давления или обморок - звоните 103. При отсутствии неотложной медицинской помощи человек может умереть.

Первая помощь при укусах насекомых

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Если укусила пчела, аккуратно достаньте жало пинцетом. Не выдавливайте и, уж тем более, не высасывайте его. Жало пчелы, как «‎матрешка» - в нем находится мешочек, а в мешочке - яд. Если его не достать, то яд будет поступать в организм ещё полчаса. После того, как извлечете мешочек, продезинфицируйте место укуса.

Оса, в отличие от пчелы, не оставляет свое жало в теле человека. Поэтому доставать его не придется. Просто обработайте пораженный участок бактерицидной мазью, чтобы избежать присоединения инфекции.

Укусы комаров безобидны, если они точечны или не принадлежат особям, которые переносят малярию. Но даже в повседневной жизни стоит воспользоваться хлоргексидином или перекисью для обеззараживания укуса.

Приложите лед или любой другой охлажденный предмет на место укуса, чтобы облегчить отечность и зуд.

Ни в коем случае не расчесывайте пораженный участок, иначе рискуете занести инфекцию и отсрочить процесс заживления. На ночь можно наклеить бактерицидный пластырь. Особенно это актуально, если насекомое укусило ребенка.

Не стоит игнорировать антисептики и надеяться на «‎авось». Если аллергическая реакция проявилась единожды, то в будущем ситуация повторится, а то и усугубится. Пользуйтесь антигистаминными препаратами 2 поколения и запасайтесь репеллентами, чтобы уберечь себя от печальных последствий укусов насекомых.

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Автор: Кристина Кащавцева