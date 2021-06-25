От укусов насекомых не застрахован никто. «Дружеская» встреча может в любой момент произойти в городе, а уж во время пикника близ водоема или леса - и подавно. Мало кто относится серьезно к таким ситуациям, ведь кого из нас не жалила оса? А банальный укус комара - явление настолько привычное, что лучшим обезболивающим средством становится народное «поставь крестик, само пройдет».
Тем не менее, далеко не всегда укусы действительно проходят быстро и безболезненно. Как минимум, у человека чувствительного может развиться аллергия в той или иной стадии. Как максимум, тот же шершень - коварное насекомое и его яд смертелен для человека. Наша с вами задача - действовать по принципу: «Предупрежден - значит вооружен!» и, при необходимости, оказать помощь при укусе насекомых.
Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен: виды насекомых
Клещи - паукообразные
Лидеры среди наиболее неприятных «соседей». Причем, обитают они не только в лесу, но и в пределах города, например, в траве. Эти маленькие создания переносят очень опасное заболевание - клещевой энцефалит. Такой укус клеща опасен - недуг поражает центральную нервную систему человека и опорно-двигательный аппарат. В результате заболевший может стать инвалидом.
Нашли клеща на теле - не доставайте самостоятельно. Оставьте нитки, пинцеты и подсолнечное масло для других свершений. Во-первых, не факт, что получится вытащить клеща полностью. Если в теле останется его голова, то начнется процесс заражения крови и тогда в лучшем случае, что вас ждет - хирургические манипуляции.
Лучший вариант - пойти в больницу, чтобы медработник избавил вас от незваного гостя и проверил его на наличие инфекции. Если результат будет положительным, вы сможете своевременно отреагировать и провести лечение от энцефалита без особых потерь.
Мохнатый шмель, задушистый хмель и... шершень
Самостоятельно эти насекомые на людей не нападают. Неподвижными предметами тоже не интересуются, поэтому, если вы столкнулись с шершнем или шмелем - медленно, но гордо удаляйтесь или замрите. Главное - не делать резких движений, не размахивать руками и не бояться. Насекомые воспринимают такие действия, как акт агрессии.
Укус шмеля или шершня у многих людей может сопровождаться сильной аллергической реакцией. Появляется зуд, отек, болезненные ощущения. Если вдруг вы чувствуете онемение конечностей или затруднение дыхания - немедленно вызывайте скорую помощь.
Порхай, как бабочка, жаль, как пчела (или оса)
Болезненные ощущения после укуса пчелы появляются из-за того, что её яд содержит различные ферменты. Попадая в кровь, они провоцируют токсическую реакцию организма. Вы чувствуете зуд, покраснение, отек в месте укуса.
Зачастую все симптомы проходят за несколько дней без медицинской помощи. В некоторых случаях негативную реакцию организма может вызвать пыльца, которую собирала пчела до того, как встретиться с вами. Результат - анафилактический шок или крапивница.
Если у вас или у ваших знакомых наблюдается отек, проблемы с дыханием, понижение давления или обморок - звоните 103. При отсутствии неотложной медицинской помощи человек может умереть.
Первая помощь при укусах насекомых
Медицинская помощь при укусах / ru.depositphotos.com
Читайте такжеПроверьте симптомы: Комаровский рассказал об опасности жары и солнца для здоровьяНаряду с выбором купальника и лучшего куска мяса для шашлыков, стоит знать о том, что же делать, если во время «вылазки» любопытный представитель фауны не обошел вас стороной:
- Если укусила пчела, аккуратно достаньте жало пинцетом. Не выдавливайте и, уж тем более, не высасывайте его. Жало пчелы, как «матрешка» - в нем находится мешочек, а в мешочке - яд. Если его не достать, то яд будет поступать в организм ещё полчаса. После того, как извлечете мешочек, продезинфицируйте место укуса.
- Оса, в отличие от пчелы, не оставляет свое жало в теле человека. Поэтому доставать его не придется. Просто обработайте пораженный участок бактерицидной мазью, чтобы избежать присоединения инфекции.
- Укусы комаров безобидны, если они точечны или не принадлежат особям, которые переносят малярию. Но даже в повседневной жизни стоит воспользоваться хлоргексидином или перекисью для обеззараживания укуса.
- Приложите лед или любой другой охлажденный предмет на место укуса, чтобы облегчить отечность и зуд.
- Ни в коем случае не расчесывайте пораженный участок, иначе рискуете занести инфекцию и отсрочить процесс заживления. На ночь можно наклеить бактерицидный пластырь. Особенно это актуально, если насекомое укусило ребенка.
Не стоит игнорировать антисептики и надеяться на «авось». Если аллергическая реакция проявилась единожды, то в будущем ситуация повторится, а то и усугубится. Пользуйтесь антигистаминными препаратами 2 поколения и запасайтесь репеллентами, чтобы уберечь себя от печальных последствий укусов насекомых.
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