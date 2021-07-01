Из года в год у многих людей появляются симптомы аллергии: заложенность носа, кашель, зуд, першение в горле. Причиной этому становится цветение амброзии - коварного сорняка, который чаще всего вызывает сезонную аллергию. Согласно статистике, каждый пятый человек подвержен этому недугу.

Симптомы аллергии на амброзию - оральная аллергия

Иногда люди, во время употребления в пищу сырых фруктов или овощей, а также орехов, чувствуют зуд, першение, отек языка, губ или горла. Такое явление - один из симптомов оральной аллергии. Причина - белок, который содержится в продуктах по своему составу напоминает пыльцу амброзии. Для того, чтобы избежать негативного влияния, очищайте фрукты и овощи от кожуры, варите или консервируйте их. Чаще всего провокаторами аллергии становятся:

бананы;

дыня;

арбуз;

подсолнечное масло;

мед;

чай из ромашки;

настойки и вермуты.

Как лечить аллергию и уберечься от неё

Читайте такжеОно ещё и летает: названы наиболее опасные насекомые летомПолностью абстрагироваться от амброзии и избежать контакта с пыльцой не получится. Но можно минимизировать проявления аллергии:

В период активного цветения оставайтесь дома, не гуляйте долго на улице, особенно, в парках и садах;

Не открывайте окна дома и в машине;

Приходя домой, мойте руки, умывайтесь и переодевайтесь, так как пыльца оседает на одежде;

Старайтесь избегать продуктов растительного происхождения. Они опасны из-за пыльцы, которая оседает на них, а также из-за перекрестной аллергии;

Сушите белье в доме, а не на открытом воздухе.

Как узнать - аллергия на амброзию или на другую пыльцу?

Для того, чтобы получить исчерпывающий ответ на этот вопрос, сдайте тест на аллергены. Дополнительно анализ крови поможет определить, есть ли реакция на те или иные вещества. Вылечить аллергию можно с помощью специальных антигистаминных препаратов, подобрать их вам поможет врач-аллерголог. Заниматься самолечением и покупать лекарства по совету знакомых настоятельно не рекомендуется.

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Автор: Кристина Кащавцева