Сезонная аллергия / ru.depositphotos.com

Симптомы аллергии на амброзию - оральная аллергия

Иногда люди, во время употребления в пищу сырых фруктов или овощей, а также орехов, чувствуют зуд, першение, отек языка, губ или горла. Такое явление - один из симптомов оральной аллергии. Причина - белок, который содержится в продуктах по своему составу напоминает пыльцу амброзии. Для того, чтобы избежать негативного влияния, очищайте фрукты и овощи от кожуры, варите или консервируйте их. Чаще всего провокаторами аллергии становятся:

  • бананы;
  • дыня;
  • арбуз;
  • подсолнечное масло;
  • мед;
  • чай из ромашки;
  • настойки и вермуты.

Как лечить аллергию и уберечься от неё

Читайте такжеОно ещё и летает: названы наиболее опасные насекомые летомПолностью абстрагироваться от амброзии и избежать контакта с пыльцой не получится. Но можно минимизировать проявления аллергии:

  • В период активного цветения оставайтесь дома, не гуляйте долго на улице, особенно, в парках и садах;
  • Не открывайте окна дома и в машине;
  • Приходя домой, мойте руки, умывайтесь и переодевайтесь, так как пыльца оседает на одежде;
  • Старайтесь избегать продуктов растительного происхождения. Они опасны из-за пыльцы, которая оседает на них, а также из-за перекрестной аллергии;
  • Сушите белье в доме, а не на открытом воздухе.

Как узнать - аллергия на амброзию или на другую пыльцу?

Тест на аллергены / ru.depositphotos.com

Для того, чтобы получить исчерпывающий ответ на этот вопрос, сдайте тест на аллергены. Дополнительно анализ крови поможет определить, есть ли реакция на те или иные вещества. Вылечить аллергию можно с помощью специальных антигистаминных препаратов, подобрать их вам поможет врач-аллерголог. Заниматься самолечением и покупать лекарства по совету знакомых настоятельно не рекомендуется.

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Автор: Кристина Кащавцева