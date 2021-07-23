Оба периода вызывают устойчивый иммунный ответ от коронавируса после двух доз.

Более длинный перерыв между первой и второй дозами вакцины Pfizer заставляет иммунную систему вырабатывать больше антител, которые борются с инфекцией.

Об этом пишет BBC со ссылкой на исследования британских ученых.

Эти данные подтверждают решение Британии по увеличению интервала между двумя инъекциями по сравнению с начальной рекомендацией в три недели.

Лучшим вариантом для защиты от штамма "Дельта" ученые считают перерыв в 8 недель.

Читайте такжеВ США назвали отказ Китая расследовать происхождение COVID-19 опаснымУченые сравнили иммунный ответ 503 сотрудников Национальной службы здравоохранения Британии (NHS), которые получили две дозы вакцины с разной периодичностью в конце 2020 и начале 2021 годов – вместе со стремительным распространением варианта "Alpha".

Уровень антител в их крови измерили через месяц после полной иммунизации. Как короткие, так и длинные интервалы дозирования Pfizer в целом вызвали сильный иммунный ответ.

При этом трехнедельный перерыв вызвал меньше нейтрализующих антител, которые могут связывать вирус и остановить его распространение в клетках, в отличие от 10-недельного.

В то время как уровень антител упал после первой дозы, уровень Т-клеток –другого типа иммунных клеток – оставался высоким.

Более длительный интервал привел к уменьшению количества Т-клеток в целом, но увеличил количество вспомогательных Т-клеток, поддерживающих иммунную память.

"Восемь недель – это золотая середина, я считаю", – констатировала профессор Оксфордского университета Сюзанна Дуначи.

При этом оба периода вызывают стойкий иммунный ответ от коронавируса после двух доз.

За 20 дней июля в Украине сделали больше прививок от COVID-19, чем за весь июнь-более 1,6 млн.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее и американской компании Moderna.

Автор: Яна Ставская