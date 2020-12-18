В США прививку от коронавируса сняли на телекамеры.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В Белом доме вакцину получил 61-летний Майк Пенс. Также вакцинировали его 63-летнюю жену и 46-летнего главного хирурга страны Джерома Адамса.
На следующей неделе вакцинируют новоизбранного президента Джо Байдена.
Массовая иммунизация в США продолжается с начала недели. Используют препарат "Пфайзер-Бионтех", который лицензировали по ускоренной процедуре.
В Белом доме провели прививку от коронавируса-процесс снимали на телекамеры
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