Массовая иммунизация в США продолжается с начала недели.

В США прививку от коронавируса сняли на телекамеры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В Белом доме вакцину получил 61-летний Майк Пенс. Также вакцинировали его 63-летнюю жену и 46-летнего главного хирурга страны Джерома Адамса.

На следующей неделе вакцинируют новоизбранного президента Джо Байдена.

Массовая иммунизация в США продолжается с начала недели. Используют препарат "Пфайзер-Бионтех", который лицензировали по ускоренной процедуре.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН